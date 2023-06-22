Мир 22 июня 2023, 03:01 Украинцев уличили в массовой продаже порно на фоне экономических проблем NYP: украинцы начали массово продавать порно на OnlyFans из-за экономического опустошения Pxhere

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Украинцы стали записывать откровенные материалы для платформы OnlyFans, несмотря на риск получить тюремный срок. Об этом говорится в материале New York Post. Авторы статьи предположили, что к этому привело разрушение украинской экономики.

Уровень безработицы в стране взлетел до 34%, а инфляции — до 26%, указано в материале. Несмотря на то, что по украинским законам за изготовление порнографических материалов можно получить тюремный срок, число пользователей OnlyFans активно увеличивается по всей стране.

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Как заметили авторы материала, количество запросов по термину «украинское порно» в Испании выросло на 600%, а в Польше — на 130%.

Собеседница издания отметила, что не боится правоохранительных органов, несмотря уголовное наказание за производство порнографии на Украине.

«Это незаконно, но на практике я никогда не видела случаев, чтобы девушек отправляли в тюрьму за эту работу», — привело издание слова женщины.

Как предположили авторы статьи, ряд чиновников на Украине может потворствовать созданию такого контента. Как указано, OnlyFans уже собрал для страны порядка 620 тысяч долларов налогов. Чем больше украинцев будут продавать эротические фото и видео, тем выше будет расти эта цифра, отмечается в статье.