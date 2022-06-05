Украинские раскольники заявили о своих правах на Киево-Печерскую Лавру

Раскольники Православной церкви Украины потребовали у государства передачу ПЦУ Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, его слова процитировало РИА «Новости».

«Когда раскольники узнали, что в Украинской православной церкви готовится Собор и что на этом Соборе может быть провозглашена независимость Украинской православной церкви, они заявили о своих „правах“ на Киево-Печерскую Лавру. Они потребовали от государства, чтобы часть зданий Лавры была передана им в пользования. Но я думаю, что те действия, которые предпринял Собор Украинской православной церкви, были направлены в том числе и на защиту и ее имущества», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир».

Митрополит отметил, что все, что принадлежит канонической Украинской православной церкви, должно остаться в ее владении. Он напомнил, что и раньше на Украине принимались законы о лишении имущества УПЦ.

Ранее глава ПЦУ Епифаний предложил лишить престола патриарха Русской православной церкви Кирилла за распространение учения о русском мире, что приводит к расколу среди верующих. Он обратился к Вселенскому патриархату с таким предложением, несмотря на то, что автокефальные церкви не зависят друг от друга.