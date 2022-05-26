ПЦУ потребовала лишить сана патриарха Кирилла

Патриарха Русской православной церкви Кирилла необходимо лишить престола за распространение учения о русском мире, что приводит к расколу среди верующих. Об этом в своем обращении к Вселенскому патриархату и предстоятелям поместных церквей заявил патриарх Православной церкви Украины Епифаний. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

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«Архиерейский собор Православной церкви Украины обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева и лишить его престола через распространение еретического этнофилетического учения о „русском мире“ и распространение схизм среди православных», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Константинопольский патриарх не имеет полномочий для лишения патриарха Кирилла его сана, так как не является главой православной церкви, а только первым среди равных. Кроме того, автокефальные православные церкви считаются независимыми друг от друга.

Ранее отдел внешних церковных связей РПЦ выпустил обращение по итогам переговоров патриарха Кирилла и папы римского Франциска. В заявлении отметили, что глава католической церкви выбрал некорректную тональность, обсуждая свою беседу с журналистами.

В заявлении говорилось, что патриарх рассказал о событиях на Украине 2014 года и напомнил об обещаниях НАТО не расширять свое влияние на страны Восточной Европы. При этом патриарх Кирилл отметил, что с болью воспринимает все происходящее, так как паства находится по обе стороны конфликта.

Православная церковь Украины появилась в 2018 году после получения томоса и автокефалии от Константинопольского патриархата. Русская православная церковь считает ПЦУ неканонической церковью.