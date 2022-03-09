МИД: около 2 млн человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с просьбами об эвакуации в РФ с Украины обратились около двух миллионов человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

«С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около двух миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек», — сказала дипломат.

Захарова призвала украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам. По ее словам, Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с украинской делегацией будет сделан более существенный шаг вперед в этом вопросе.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из ряда украинских городов. Об этом сообщал RТ.

Эвакуация согласована по направлениям: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации для демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. В Минобороны России подчеркивали, что ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, при этом для мирных граждан опасности нет.