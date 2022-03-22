Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 млн жителей, сообщили в Минобороны

Украинские радикалы используют в качестве живого щита более 4,5 млн граждан Украины и около 6,8 тысячи иностранцев. Об этом в ходе брифинга объявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6862 граждан из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины», — сообщил Мизинцев.

По его словам, власти страны игнорируют гуманитарные коридоры для вывода жителей в сторону РФ. В частности, не согласовали представители Киева и коридоры, открытые на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлении в сторону западных границ Украины с 10:00 22 марта.

«Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее жители города Рубежное Северодонецкого района Луганской области сообщили о продолжении уличных боев между украинскими силовиками и армией ЛНР. По словам горожан, перестрелки шли весь понедельник и всю ночь на вторник.