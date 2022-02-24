Украинские пограничники массово перешли на сторону России

Украинские пограничники массово переходят на сторону России. Такое заявление сделали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Пограничники массово отказываются продолжать службу на территории Украины. Они не оказывают никакого сопротивления вооруженным силам России, сообщили в ФСБ.

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», — сообщило РИА «Новости».

Согласно официальным данным, сегодня утром на территорию Брянской области прибыли 26 солдат украинской Госпрогранслужбы. В 12:10 еще 16 человек перешли пункт пропуска Джанкой.

Все подразделения украинских пограничников по состоянию на 13.00 покинули свои посты на границе с Россией. Такое заявление ранее сделали в ЦОС ФСБ.