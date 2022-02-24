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    24 февраля 2022, 16:02

    Украинские пограничники массово перешли на сторону России

    ФСБ сообщила о переходе в Россию украинских пограничников

    Анастасия Ектова

    Украинские пограничники массово переходят на сторону России. Такое заявление сделали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

    Украинские пограничники массово перешли на сторону России

    Пограничники массово отказываются продолжать службу на территории Украины. Они не оказывают никакого сопротивления вооруженным силам России, сообщили в ФСБ.

    «Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», — сообщило РИА «Новости».

    Согласно официальным данным, сегодня утром на территорию Брянской области прибыли 26 солдат украинской Госпрогранслужбы. В 12:10 еще 16 человек перешли пункт пропуска Джанкой.

    Все подразделения украинских пограничников по состоянию на 13.00 покинули свои посты на границе с Россией. Такое заявление ранее сделали в ЦОС ФСБ.