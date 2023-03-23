Мир 23 марта 2023, 02:54 Украинские подростки привели поляков в ярость нападением на местных школьников Польский активист Совинский пригрозил украинцам после видео с избиением местных подростков freepik

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Группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлав. Видео с конфликтом между молодыми людьми в соцсетях опубликовал активист правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский.

На кадрах запечатлена ссора между подростками, говорящими на украинском и русском языках, и несколькими польскими школьниками. Одного из поляков несколько раз ударили по лицу.

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«Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя замалчивать. Такие ситуации встречаются и будут происходить все чаще. Как только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости», — пригрозил активист.

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Свинский добавил, что сейчас подобные ситуации принято не придавать огласке из-за того, что неверно понимаются слова «хорошие отношения». Вероятно, он имел ввиду отношения с Украиной.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с начала спецоперации в страны ЕС прибыли более 8,1 миллиона человек с Украины, из них больше всего — в Польшу. В республику переехало более 1,5 миллиона украинцев. Германия также лидирует — она приняла чуть более миллиона людей.