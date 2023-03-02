Мир 02 марта 2023, 00:13 Число украинских беженцев перевалило в Европе за 8,1 млн с начала спецоперации ООН: более 8,1 млн беженцев прибыли с Украины в страны Европы с начала СВО РИА «Новости»

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации в страны ЕС прибыли более 8,1 миллиона беженцев с Украины. Только за последнюю неделю их количество выросло на 16 654 человека, привел данные УВКБ ТАСС.

Согласно данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 21 февраля нынешнего границу Украины в строну Европы пересекли 18 843 973 человека. Из них 10 438 840 вернулись обратно.

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Больше всего украинцев уехали в Россию — 2 852 395. В Польшу прибыли 1 563 386 человек. Германия приняла 1 055 323 беженца, Чехия — 494 793, а Италия — 171 739. В Испанию прибыли 168 654 украинцев. в Британию — 163 500, Болгарию — 153 170, Францию — 118 994.

В Румынию сбежали 117 028 украинцев, в Словакию — 110 444, Молдавию — 109 348. В остальных странах Европы число украинских беженцев не превышает 100 тысяч.

В национальные программы государств временной защиты и поддержки включены 4 881 590 выходцев с Украины.

Ранее сообщалось, что с 1 марта украинским беженцам в Польше придется платить за размещение в местных центрах проживания. На сегодняшний день в Польше находятся более миллиона украинских беженцев.