Украинские операторы отключили мобильную связь абонентам с российскими номерами

Украинские операторы мобильной связи ограничили доступ к своим сетям абонентам с российскими номерами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

«Украинские операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям», — говорится в сообщении ведомства.

Госспецсвязь утверждает, что российские войска на территории Украины якобы отбирают мобильные телефоны у местных жителей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации страны.

Министерство обороны РФ сообщало о том, что удары наносятся исключительно по военным объектам ВСУ, мирные жители вне опасности.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинская сторона готовила свою военную операцию в Донбассе. Также дипломат уличил в слабости нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот отдал реальную власть в стране в руки радикалов.