Мир 22 августа 2023, 10:27 Украинские олигархи подставили США с помощью газовой аферы NI: Украине помешал успех американской газовой компании Vorex Freepik

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Украина сделала попытку подставить США и вытеснить американскую газовую компанию Vorex со своего рынка. Об этом заявил экс-посол США в Бахрейне Адам Эрели в статье для издания National Interest.

Такие действия дорого обойдутся руководству страны, отметил дипломат. По его мнению, США перед одобрением помощи Украине должны были посоветоваться с американцами, которые работали на газовом рынке страны.

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С 2017 года компания Vorex занималась поставками оборудования украинскому «Нафтогазу». Эрели отметил, что местным олигархам стал мешать успех компании, поэтому американского конкурента решили «пустить под откос».

Ранее издание National Interest посоветовало Белому дому ускорить процесс начала мирных переговоров по Украине. США следует успеть заключить мирное соглашение до того, как Россия одержит победу, написал автор статьи.