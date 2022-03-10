Украинские неонацисты объявили охоту на российских военных корреспондентов

На Украине объявили тотальную охота на российских военных корреспондентов. Через СМИ ее инициировал украинский неонацист по фамилии Береза.

В Минобороны уточнили, что целью неонацист выбрал журналистов, которые освещают гуманитарную обстановку в зоне проведения спецоперации РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого привел ТАСС.

«В средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Береза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов», — предупредил Мизинцев.

Мизинцев выразил надежду, что в скором времени удастся «показать всему миру живых свидетелей этой трагедии». Каждый случай, подчеркнул он, задокументирован.

Находящимся на территории Украины иностранцам, отмечали в Минобороны, украинские неонацисты не дают вернуться на родину. Мизинцев уточнил, что в заложниках у них остаются минимум семь тысяч человек из 21 страны мира. Российская сторона уже получала обращения о спасании этих людей.