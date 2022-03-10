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    10 марта 2022, 23:18

    Украинские неонацисты объявили охоту на российских военных корреспондентов

    Минобороны: украинский неонацист Береза через СМИ объявил охоту на российских военкоров

    Ирэна Вороник

    На Украине объявили тотальную охота на российских военных корреспондентов. Через СМИ ее инициировал украинский неонацист по фамилии Береза.

    Украинские неонацисты объявили охоту на российских военных корреспондентов

    В Минобороны уточнили, что целью неонацист выбрал журналистов, которые освещают гуманитарную обстановку в зоне проведения спецоперации РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого привел ТАСС.

    «В средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Береза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов», — предупредил Мизинцев.

    Мизинцев выразил надежду, что в скором времени удастся «показать всему миру живых свидетелей этой трагедии». Каждый случай, подчеркнул он, задокументирован.

    Находящимся на территории Украины иностранцам, отмечали в Минобороны, украинские неонацисты не дают вернуться на родину. Мизинцев уточнил, что в заложниках у них остаются минимум семь тысяч человек из 21 страны мира. Российская сторона уже получала обращения о спасании этих людей.