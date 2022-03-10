Больше семи тысяч иностранцев остались на Украине заложниками

На Украине в качестве заложников остались более семи тысяч граждан из 21 страны. Россия уже получила официальные обращения о спасении иностранцев.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что людям не позволяют вернуться на родину украинские неонацисты. Его слова привел ТАСС.

«В заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства», — сказал он.

Мизинцев добавил, что к России уже официально обратились по поводу спасения людей. Украинская сторона пока никак не отреагировала на запросы.

Радикалы на Украине, напомнили в Минобороны РФ, по-прежнему удерживают в качестве живого щита минимум 4,5 миллиона мирных людей. Решившим эвакуироваться в Россию поступают различные угрозы.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что украинские пограничники вымогали деньги у людей при эвакуации. Они требовали за пересечение границы взятку в размере до пяти тысяч долларов (около 697 тысяч рублей).