Украинские националисты после поджога турецкого судна «Азбург» устроили пожар еще и на корабле «Донбасс» в порту Мариуполя. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Бандеровцы сначала подожгли турецкое судно, следующее под доминиканским флагом, но им показалось, что этого мало. И тогда силовики вместе с националистами «Азова»* решили поджечь корабль управления «Донбасс».

Радикалы целенаправленно уничтожают суда в мариупольской пристани, подчеркнули в Народной милиции. «Азбург» и «Донбасс» до сих пор не могут потушить до конца.

«Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов», — предположили в ДНР.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Константина Иващенко мэром Мариуполя. Политик ранее известен работой на посту депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный в РФ.