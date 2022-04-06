Мэром Мариуполя назначили Константина Иващенко

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко. Указ за подписью Пушилина опубликовали на официальном сайте главы ДНР.

Мэром Мариуполя стал бывший городской депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Указ главы ДНР о назначении Иващенко главой администрации города подписан 6 апреля и с этого момента вступает в силу.

Ранее Пушилин сообщал, что предложит возглавить город избранному от общественности лидеру.