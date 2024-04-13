Мир 13 апреля 2024, 13:45 Украинские дипломаты устроили скандал из-за логотипа канала Черногории Посольство Украины в Черногории возмутилось буквой Z в новом логотипе телеканала

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Новый логотип черногорского телеканала TVCG2 возмутил посольство Украины в Подгорице. В стилизованной двойке дипломаты разглядели букву Z и пожаловались в государственную телерадиокомпанию страны RTCG. Об этом сообщило местное издание Vijesti.

Посол Украины в Черногории Олег Герасименко в комментарии журналистам подтвердил, что обратился к руководству телерадиокомпании. Но раскрыть подробности беседы отказался. Генеральный директор RTCG Борис Раонич на запрос редакции не ответил.

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Новый логотип телеканала TVCG2 выбрали в результате конкурса, который национальный вещатель объявил в августе прошлого года. Специальное жюри выбирало из 45 работ, которые прислали дизайнеры из ряда европейских стран.

Завершился конкурс в октябре, и первое место занял логотип хорватских дизайнеров Ивана Вракша и Марко Вилипича. Телеканал TVCG2 получил новое оформление в начале марта.

Украинцы не в первый раз устраивают травлю букве Z. В июле прошлого года они затравили рэпера Asap Rocky, опубликовавшего в социальных сетях фотографию с ожерельем в виде танков, собранных в последнюю букву латинского алфавита. Украинские подписчики в комментариях назвали исполнителя террористом и обвинили в поддержке России.