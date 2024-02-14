Мир 14 февраля 2024, 23:52 Украинские дипломаты ополчились на бренд MAC из-за помады «Русский красный» В МИД Украины раскритиковали бренд MAC из-за оттенка помады «Русский красный» Freepik

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Украинский МИД раскритиковал канадский косметический бренд MAC за название губной помады оттенка «русский красный». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети.

«„Русский красный“ — название популярного оттенка, особенно бренда MAC cosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это настоящий цвет войны», — написало ведомство в соцсети X.

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Возмущенные украинские дипломаты даже опубликовали хештег #StopRussianRed. При этом не пояснили, что за стоит за этим намеком — требование сменить название оттенка или же запретить этот цвет.

Это не первое абсурдное русофобское требование государственных деятелей на Украине. Прошлой весной посол Украины в Германии Алексей Макеев потребовал переименовать кафе «Москва» в «Киев», но жители Берлина выступили против вмешательства в историю.

При этом в Латвии это никого не смутило. Муниципальные власти сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала в Риге. Министр транспорта Латвии Янис Витенбергс назвал эту акцию значимым и символическим моментом.