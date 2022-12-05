Мир 05 декабря 2022, 15:13 Украинские боевики пожаловались на качество итальянских минометов Mod63 Corriere della Serra: итальянские минометы Mod63 не устроили украинских боевиков Вооруженные силы Украины

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Качество и отсутствие боеприпасов к переданным Италией минометам Mod63 вызвали жалобы украинских боевиков. Об этом в репортаже с передовой рассказал журналист издания Corriere della Serra Лоренцо Кремона.

Репортер пообщался с украинскими военными, которые находятся в районе Артемовска, и выслушал много критики о поставленном из Италии оружии. Оно оказалось бесполезным в условиях серьезных атак со стороны Вооруженных сил России.

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Италия передала Украине минометы Mod63 еще пять месяцев назад. Это 120-миллиметровое вооружение производства 1966 года. По мнению украинских военных, устаревшая модель по качеству оказалась хуже советского оружия, произведенного во время Великой Отечественной войны.

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«Наша часть получила шесть единиц, но боеприпасы из Рима так и не пришли. Итальянские минометы весят по 30 килограммов и должны выпускать по восемь гранат в минуту. Но так как запасов нет, мы используем адаптированные американские и польские боеприпасы, что сказывается на качестве и дальности выстрелов», — поделился с журналистом один из украинских офицеров.

В подтверждение своих слов итальянскому журналисту показали видео с использованием Mod63.

Другие поставки оружия из Италии в виде бронетранспортеров Lince или пушек FH-70 у ВСУ претензий не вызвали. Власти Украины рассчитывают на то, что европейской страны наладят поставки реактивных систем залпового огня. Всего Италия потратила на вооружение украинской армии 450 миллионов евро.

Новых поставок итальянского оружия на Украину в ближайшее время ожидать не стоит. Министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что документ о передаче ВСУ дополнительного вооружения власти страны рассмотрят только при специальном запросе со стороны Киева.