18 ноября 2022, 19:24
Аналитик Андрей Клинцевич рассказал, почему Италия не хочет передавать вооружение Украине
Аналитик Клинцевич заявил, что Италия понимает последствия передачи вооружения Украине
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказался о том, что местные власти будут рассматривать новый декрет о поставках оружия Киеву только в случае специального запроса. Военный эксперт Андрей Клинцевич прокомментировал данное заявление. Об этом сообщило РИА ФАН.
Специалист пояснил, что Украина рассчитывает получить SAMP/T от стран Запада. Однако Италия на данный момент не готова поставлять подобное вооружение, так как понимает, к каким последствиям это может привести.
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«Понимая, что это может иметь последствия и, кроме того, им придется его снимать со своего дежурства, а на складах этого комплекса нет», — рассказал эксперт.
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Клинцевич выразил надежду на благоразумие властей страны. Он заявил, что Италия не должна пойти на поводу Украины.
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