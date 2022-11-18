Мир 18 ноября 2022, 19:24 Аналитик Андрей Клинцевич рассказал, почему Италия не хочет передавать вооружение Украине Аналитик Клинцевич заявил, что Италия понимает последствия передачи вооружения Украине

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказался о том, что местные власти будут рассматривать новый декрет о поставках оружия Киеву только в случае специального запроса. Военный эксперт Андрей Клинцевич прокомментировал данное заявление. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснил, что Украина рассчитывает получить SAMP/T от стран Запада. Однако Италия на данный момент не готова поставлять подобное вооружение, так как понимает, к каким последствиям это может привести.

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«Понимая, что это может иметь последствия и, кроме того, им придется его снимать со своего дежурства, а на складах этого комплекса нет», — рассказал эксперт.

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Клинцевич выразил надежду на благоразумие властей страны. Он заявил, что Италия не должна пойти на поводу Украины.