Украинские беженцы возмутились предложенным жильем за 600 евро в Германии

Украинские беженцы, приехавшие в Германию, пожаловались на состояние социальных квартир, которые им предлагают брать в аренду. По словам женщины, снявшей апартаменты на видео, цена за ободранную жилплощадь для семьи с детьми составит 600 евро в месяц.

«Мы приехали на очередной осмотр квартиры. Запах какой-то идет из подъезда невыносимый. Я боюсь представить, что там внутри с запахом. Я в шоке. Вот такие квартиры для семей из четырех человек есть возможность снять на такую сумму. У нас сумма до 600 евро выделяется на семью. Вот это социальная квартира. То есть до 600 евро вот в таком состоянии мы смотрим квартиру», — рассказала беженка, снимая кухню и комнаты жилища.

На кадрах видно, что квартире требуется ремонт, стены, пол и потолок ободраны. Внутри нет никакой мебели.

Ранее украинские беженцы, которые приехали в Германию, уже жаловались на размер денежных пособий, которые им выделяют власти страны. По словам людей, им не хватает денег на то, чтобы даже купить еду. Цены в магазинах очень высокие.