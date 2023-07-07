07 июля 2023, 02:24
Украинские беженцы «взмолили о пощаде» в Польше
Wyborcza: украинские беженцы попросили не выселять их из общежития в Польше
Украинские беженцы в польском городе Познань обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой оставить их в одном из общежитий. Они «взмолили о пощаде», написала газета Wyborcza.
Все дело в том, что из-за плохих условий в здании на улице Варшавской власти расторгли договор с владельцем. И теперь всем жильцам предписано покинуть помещение до конца июля. Беженцы рассказали, что после проведенных работ условия жизни в общежитии стали гораздо лучше. И теперь они не хотят покидать его, из-за чего и обратились к властям.
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«Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала», — заявила одна из украинок по имени Татьяна.
Беженцы написали петицию, в которой указали, что новое предлагаемое им жилье находится далеко за пределами Познани.
«Пожалуйста, пощадите нас», — взмолились люди.
Однако власти отнеслись к этой просьбе весьма прохладно. Замдиректора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога в ответ заявил, что страна и так предоставляет беженцам гуманитарную помощь — и неважно где.
А на жалобы одного из украинцев, что его дети уже в третий раз меняют школу чиновник парировал, что у поляков тоже есть дети.
Ранее в Чехии цыгане вышли на марш с просьбой защитить их от агрессивных украинских мигрантов. В связи с этим они устроили марш в городе Пардубице.
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