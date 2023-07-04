Мир 04 июля 2023, 21:47 Цыгане в Чехии попросили защиты от украинских мигрантов Ceska Televize: цыгане в Чехии попросили защиты от агрессивных украинских мигрантов Pxhere

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В чешском городе Пардубице местные цыгане вышли на марш с просьбой защитить их от агрессивных украинских мигрантов. Об этом сообщил местный телеканал Ceska Televize.

Участники марша рассказали, что вечером 30 июня в Пардубице произошла драка, участвовали в которой около 20 человек. Конфликт разразился между местными цыганами и мигрантами с Украины. Но правоохранители пока не комментируют национальность задержанных.

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Одного из участвовавших в потасовке цыгана доставили в больницу. У него ножевое ранение лица. Пострадавший рассказал, что накануне драки цыганам угрожали украинские мигранты. По его словам, перед дракой один из мигрантов выхватил нож и напал.

Ранее с критикой на украинских беженцев за их поведение обрушился доктор Карл Бородень, приехавший из Израиля в Грузию с лекциями. Он пожаловался, что украинцы попытались сорвать его выступление.