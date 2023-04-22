Мир 22 апреля 2023, 01:46 Украинские беженцы превратили Польшу в двунациональное государство Rzeczpospolita указала на движение Польши и Украины к созданию единого государства РИА «Новости»

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Огромный поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональное государство. Такое мнение высказало местное издание Rzeczpospolita.

По мнению автора статьи, страны постепенно движутся к созданию единого государства.

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«Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время», — говорится в статье.

Отмечается, что сегодня украинцы составляют более 8% поселения Польши.

Ранее, во время визита в Варшаву, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ, напомнили «Известия». Он подчеркнул, что речь идет не только о политических и экономических границах, но и об исторических.

При этом все чаще в зарубежных СМИ появляются сообщения об обострении. Например, в марте группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлав. После этого активист правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский заявил, что поляки столкнулись с проблемой, которую нельзя замалчивать. Он предрек, что однажды случится трагедия, и тогда люди сами будут добиваться справедливости. ситуации, связанной с наплывом беженцев.