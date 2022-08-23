В Швеции украинские беженцы пожаловались на нехватку пособия, из-за чего они вынуждены возвращаться домой. Телеканал TV4 рассказал историю беженки из Чернигова, которая призналась, что ей приходится собирать бутылки, чтобы прокормить себя и детей.

«Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо», — пожаловалась украинка.

Женщина получает пособие в размере 71 шведской кроны, а на каждого ребенка по 43 кроны. Эта сумма не способна покрыть расходы на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание, заявил телеканал.

По словам репортеров, шведское пособие от миграционной службы не менялось с 1990 года. Некоторые партии выступают за увеличение пособий, но большинство считают, что мигранты должны зарабатывать самостоятельно.

Из-за голода и нищеты многие украинские беженцы покидают Испанию. Адаптацию в Европе прошли не все, низкая заработная плата и высокая стоимость жизни вынудили многих вернуться на Украину.