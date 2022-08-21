Голод и нищета вынудили украинских беженцев вернуться из Испании на родину — СМИ
L’Indépendant: украинские беженцы начали возвращаться из Испании из-за нищеты
Украинские беженцы покидают Испанию из-за голода и нищеты. Люди массово возвращаются из-за границы на родину. Об этом написала газета L’Indépendant.
В Испанию прибыли около 125 тысяч граждан Украины. Однако для некоторых из них адаптация оказалась сложной задачей, сообщили «Известия».
По данным L’Indépendant, виной тому стала низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока.
Так, в Гранаде о своем намерении вернуться на Украину заявили около 100 семей. Они не смогли наладить жизнь за границей из-за экономических проблем. Среди них 42-летний украинец Юрий Б., который работает только для того, чтобы платить за проживание и еду.
Общественные организации, которые помогают почти двум тысячам семей, считают, что власти не обращают внимания на тяжелое положение беженцев, поэтому люди голодают.
Ранее жители Польши выступили с резкой критикой наплыва беженцев на Украину. Они назвали приезжих угрозой экономической безопасности страны.