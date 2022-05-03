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    03 мая 2022, 02:40

    Украинские беженцы планируют подать коллективный судебный иск на главу МВД Британии Пател

    The Guardian: украинские беженцы могут подать в суд на главу МВД Британии Пател

    Полина Созыкина

    Беженцы с Украины рассматривают возможность подать коллективный судебный иск на главу МВД Великобритании Прити Пател из-за бюрократических проблем, с которыми они столкнулись в этой стране. Подробности сообщила британская газета The Guardian.

    Украинские беженцы планируют подать коллективный судебный иск на главу МВД Британии Пател

    Это не первый коллективный иск против министра внутренних дел Британии. Судебные иски связаны с бюрократическими препонами в британском ведомстве, из-за которых страдают сотни украинских беженцев, говорится в статье. В визовом центре царит «хаос», заявили переселенцы, заявки на переселение застревают в очереди.

    Хронические задержки также объясняются тем, что министерство не уведомляет заявителей об одобрении заявки. Власти Британии признались, что в курсе данной проблемы, говорится в материале.

    В Европе отношение к беженцам стало постепенно меняться. Основная нагрузка в помощи переселенцам ложится на благотворительные организации и самих европейцев. Во Франции заговорили о «моральной усталости» от беженцев. Немцы тоже не знают, что делать с потоком беженцев с Украины.