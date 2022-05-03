Украинские беженцы планируют подать коллективный судебный иск на главу МВД Британии Пател

Беженцы с Украины рассматривают возможность подать коллективный судебный иск на главу МВД Великобритании Прити Пател из-за бюрократических проблем, с которыми они столкнулись в этой стране. Подробности сообщила британская газета The Guardian.

Это не первый коллективный иск против министра внутренних дел Британии. Судебные иски связаны с бюрократическими препонами в британском ведомстве, из-за которых страдают сотни украинских беженцев, говорится в статье. В визовом центре царит «хаос», заявили переселенцы, заявки на переселение застревают в очереди.

Хронические задержки также объясняются тем, что министерство не уведомляет заявителей об одобрении заявки. Власти Британии признались, что в курсе данной проблемы, говорится в материале.

В Европе отношение к беженцам стало постепенно меняться. Основная нагрузка в помощи переселенцам ложится на благотворительные организации и самих европейцев. Во Франции заговорили о «моральной усталости» от беженцев. Немцы тоже не знают, что делать с потоком беженцев с Украины.