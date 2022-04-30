Мир устал от украинских беженцев. Французы уже на пределе, а армяне бастуют

Европа поддерживала поток хлынувших с Украины беженцев, но социальное благополучие последних в чуждых странах остается на низком уровне. Правительства Евросоюза не стремятся помогать переехавшим, поэтому главную нагрузку несут частные благотворительные организации и сами европейцы, которые по душевной доброте открыли дверь перед этими людьми. Прошло два месяца, и теперь все выглядит не так однозначно. «360» собрал факты недовольства граждан Европы (не)зваными гостями с Украины.

Мил гость, что недолго гостит

Издание Le Figaro сообщило, что жители Франции, взявшие к себе домой украинские семьи, заговорили о моральной усталости от беженцев, а также необходимости постоянно финансовой подпитки.

Романтическая идея «приютить к себе беженца» — это одно, а делить с ним крышу долгий срок — совсем другое. Многие французы начали разочаровываться в беженцах. Управление по вопросам иммиграции и интеграции сообщило, что порядка 700 тысяч переехавших получают социальное пособие в размере 426 евро в месяц, но этой суммы на жизнь в Европе катастрофически не хватает, причем для получения выплаты необходимо ждать несколько недель, пишет RT.

«Мы не думали, что нам придется вкладывать бесконечное количество времени и денег, чтобы помочь им», — призналась изданию Софи Ажье, жительница одного из французских городов.

Поскольку многие опрометчиво покинули Украину в спешке, то обеспечение украинцев вещами первой необходимости также легло на плечи тех, кто их приютил. Ажье рассказала, что лично покупала беженцам одежду, продукты, но долго так продолжаться не может.

Одинаковые проблемы возникли у Жана Аликса из Бордо, расходы которого увеличились в пять раз после принятия пятерых украинцев.

Причем проблема кроется отчасти в том, что беженцы не могут интегрироваться в местную среду и начать работать, так как без знания французского языка это невозможно. Он пожаловался, что ему приходится буквально за руку водить беженцев по магазинам и административным зданиям.

Так долго продолжаться не может, я уже отказался от семейной жизни и чувствую себя доведенным до предела Жан Аликс.

В соседней Германии похожая картина: беженцы не могут длительное время получить необходимые документы на выплату льгот, создавая огромные очереди в зданиях городских администрациях и обрекая местных на неудобства.

Также украинцам часто приходится менять место ночлега, переезжать с имеющимся скарбом из одного дома в другой, а просто выгнать их не могут.

«Немцы страшно устали за эти два месяца, ведь им приходится помогать беженцам буквально во всем, а выселить украинцев просто некуда», — сообщила журналистка kp.ru Ксения Максимова.

По ее словам, в крупных немецких городах всегда присутствовала проблема со съемным жильем, а в последнее время его не осталось совсем.

Прибалтика застыла в страхе от украинцев

Впрочем, если для решения бытовых проблем беженцев можно найти определенный алгоритм действий, то с поведением самих украинцев все гораздо сложнее. Многие из них, не понимая, где оказались, ведут себя неподобающим образом, вызывая отторжение у местного населения.

Например, в Латвии стали известны случаи, когда украинцы прямо на оживленных улицах выкрикивали националистические лозунги, а на возражение местных отвечали грубой физической силой. В частности, жертвой стал пожилой мужчина, сделавший замечание беженцам, за что был избит.

Собственные порядки украинцы попробовали навести и в Литве, не убрав оставленный после митинга мусор. На справедливые возмущения местных жителей они ответили жесткой агрессией и постарались побыстрее ретироваться.

Не лучше ситуация в Молдавии. Соцсети завалило видео с жалобами местных на беженцев, многие жалуются, что некоторые украинцы ведут себя просто-напросто нагло. Выступают против русских, агрессивно ведут себя по отношению к русскоговорящему населению.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и вовсе спрогнозировал, что доброжелательностью европейцев могли воспользоваться криминальные элементы.

Он считает, что некоторые могут получить европейские паспорт и начать выстраивать преступные сети на новой территории или подмять под себя уже существующие группировки.

Дошло до открытых митингов и протестов

В некоторых странах чаша терпения жителей уже переполнена — и они вступают в открытое противостояние с приехавшими украинцами. Например, в Армении люди собрались на масштабный митинг и выразили свой протест в связи с поведением украинцев.

«Мы против, чтобы вы поднимали нацистские символы! Армения приняла вас у себя, никого не выгоняем, но вы должны уважать нас и наши порядки», — заявил один из лидеров митинга.