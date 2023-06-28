28 июня 2023, 12:05
Украинская волонтерка случайно рассекретила присутствие инструкторов НАТО в Краматорске
Украинская волонтерка Юлия Складана раскрыла присутствие инструкторов НАТО в Краматорске
Украинская волонтерка Юлия Складана раскрыла в соцсетях присутствие инструкторов НАТО в Краматорске. После этого по расположению иностранцев нанесли удар, сообщил Telegram-канал «Ньюсач».
Складана опубликовала в Instagram* фото с инструкторами из Канады, указав при этом геолокацию и отметив их аккаунты. На страницах иностранцев есть фотографии с оружием, а один их них выложил пост с рассказом о подготовке украинских военнослужащих.
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После публикаций украинской волонтерки под удар попало кафе, в котором ели инструкторы НАТО. Один из иностранных волонтеров выложил в Stories фото с пивом и пиццей, а также с военными на заднем плане. Он указал, что сделал снимок за 20 минут до прилета.
В соцсетях также распространились фото с многочисленными автомобилями, находившимися возле кафе. На машинах заметили зарубежные или военные символы. Кроме того, на один из снимков попал мужчина с татуировкой третьего рейнджерского батальона армии США.
Ранее бойцы «Ахмата» уничтожили иностранных наемников в составе ВСУ в районе Марьинки. По словам командира спецназа Апты Алаудинова, в этой локации также заметили американских снайперов.
*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
НАТО
Украина
Краматорск
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