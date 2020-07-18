Украинская телеведущая объяснила выпадение зуба в прямом эфире

Телеведущая ТСН на украинском канале «1+1» Маричка Падалко объяснила, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб. Комментарий она оставила в Instagram.

Без части зуба ведущая осталась больше 10 лет назад, когда дочь случайно ударила ее металлическим будильником. Недавно Падалко все же решилась на радикальное восстановление зуба. Однако после проведения процедур она не прислушалась к рекомендациям стоматолога и надкусывала пищу передними зубами до конца лечения.

«Собственно, поэтому произошло то, что произошло», — написала ведущая.

Ведущая надеялась, что выпадение зуба в прямом эфире никто не заметит. Но зрители оказались внимательными.

«Во всей этой истории меня лично впечатлила полученная поддержка и в комментариях, и в личных сообщениях», — заявила Падалко.

По ее словам, у нее это был самый курьезный опыт за 20 лет работы в качестве телеведущей.

Во время выпуска новостей у Падалко выпал передний зуб. Она поднесла руку к лицу, как можно более незаметно достала и убрала его, чтобы не мешал. Ведущая не растерялась и продолжила вести эфир.