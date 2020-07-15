Украинская телеведущая в прямом эфире потеряла зуб. Видео

Украинская ведущая Маричка Падалко в прямом эфире лишилась переднего зуба. Видеозапись опубликовали зрители канала «1+1» в Instagram.

Ведущая оказалась настоящим профессионалом, не растерялась и продолжила вести программу. Она поднесла руку к лицу, как можно более незаметно достала зуб и убрала его, чтобы не мешал.

«Винир отпал, а что, бывает такое», — комментируют публикацию пользователи социальной сети. В целом все поддерживают ведущую и хвалят ее за профессионализм.

Такой же невозмутимостью может похвастаться Роберт Келли, доцент Пусанского национального университета, который давал интервью «Би-би-си» об импичменте президента Южной Кореи, когда в кадр ворвались нежданные гости — его дети. Ролик с появлением малышей стал очень популярным. Позднее Келли вместе с женой и детьми пригласили дать совместный комментарий. Малыши снова проявили себя: поерзали на коленях у родителей, подергали отца за волосы, показали язык и убежали из кадра.