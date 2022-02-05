Украинская снайперша ради развлечения постреляла из артиллерийских орудий. Видео

Украинская снайперша Елена Белозерская умеет не только метко стрелять в людей в Донбассе. Как сообщил «Царьград» со ссылкой на военного журналиста Александра Коца, женщина умело обращается и с артиллерийской установкой.

На видеозаписи девушка, похожая на Елену, делает выстрел из орудия, внешне напоминающего гаубицу Д-30. При этом после каждого выстрела она смеется и даже обмазывает лицо сажей с гильзы, под одобрительный гул со стороны «коллег».

Возможно, стрельбы прошли на полигоне, так как окружающие установку военные не сильно переживали за точность попадания снаряда.

Ранее снайперша дала интервью британскому таблоиду, в котором призналась в готовности стрелять в людей в случае военной агрессии России на Украине.

Елене приписывают расправу как минимум над 10 людьми в Донбассе. Она добавила, что при поражении цели испытывает удовольствие от хорошо проделанной работы.