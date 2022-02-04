«Ты мишень»: украинская снайперша заявила, что готова убивать людей в Донбассе

Украинская снайперша Елена Белозерская заявила о готовности убивать людей в Донбассе при вторжении. Об этом она сказала в интервью британской газете The Sun.

Издание показало видео, на котором украинка стреляет по ополченцам в 2017 году. На кадрах можно увидеть вид из оптического прицела снайперской винтовки. В какой-то момент в прицеле появляются несколько людей. По информации газеты, Белозерская стреляла по «русским сепаратистам и солдатам». При этом женщина говорила за кадром на русском языке.

Во время съемок видео украинка была добровольцем. Сейчас Белозерская является морским пехотинцем. Ей приписывают расправу как минимум над 10 людьми. При этом снайпершу считают национальным героем.

Как заявила Белозерская, она не испытывает угрызений совести и настаивает на том, что ее враги заслуживают смерти. Она заявила о готовности снова убивать в случае вторжения российских войск на Украину.

«Моральные страдания по поводу убийства человека придумали люди, далекие от войны. Вооруженный враг — это не человек, а цель. Ты берешься за оружие против моей страны — все, ты мишень. Если вы не уберете его вовремя, он может убить вас или одного из ваших товарищей», — сказала снайперша.

Она добавила, что при поражении цели испытывает удовольствие от хорошо проделанной работы.