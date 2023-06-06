Важное 06 июня 2023, 08:52 Украина спланировала проведение терактов в России с применением «грязной бомбы» ФСБ: военная разведка Украины хочет устроить теракты в России и применить «грязную бомбу» РИА «Новости»

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Военная разведка Украины собирается устроить теракты в России. В том числе, она намерена использовать «грязную бомбу». Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, написало РИА «Новости».

«Федеральной службой безопасности РФ получены дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма, — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что о планах ГУР Минобороны Украины совершить теракты в России с использованием так называемой "грязной бомбы" стало известно во время расследования о готовившейся диверсии по подрыву самолетов дальней авиации РФ. Речь идет о тех лайнерах, которые находятся на аэродроме Северный в Ивановской области.

Представители ФСБ добавили, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов создал 3-ю службу вышеназванного ведомства. В ее состав вошла легкомоторная авиация, которая нужна для снабжения ДРГ на российской территории средствами поражения и для ударов с помощью сброса бомб на объекты энергетической и топливной инфраструктуры».