Украинская разведка нацелилась на Россию

Военная разведка Украины сейчас полностью сконцентрировала свою деятельность на России, хотя раньше работала и по другим странам. Об этом глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов рассказал РИА «Новости».

Украинские разведчики после 2014 года полностью сместили свой фокус на Россию. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) сейчас также работает против Белоруссии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако прежде в поле зрения попадали и Польша, и Румыния, и другие страны, сообщил Пухов. По его словам, еще в начале нулевых Киев всерьез готовился к вооруженному конфликту с румынами и все силы были брошены на это направление.

Смена направления разведдеятельности была зафиксирована в ряде документов, которые на Украине приняли в 2015–2016 годы. В них «российская агрессия» фигурирует в числе главных угроз. Например, Стратегия военной безопасности, не так давно подписанная украинским президентом Владимиром Зеленским, определяет Россию как военного противника.