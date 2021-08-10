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    10 августа 2021, 09:06

    Украинская разведка нацелилась на Россию

    Александр Блинов

    Военная разведка Украины сейчас полностью сконцентрировала свою деятельность на России, хотя раньше работала и по другим странам. Об этом глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов рассказал РИА «Новости».

    Украинская разведка нацелилась на Россию

    Украинские разведчики после 2014 года полностью сместили свой фокус на Россию. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) сейчас также работает против Белоруссии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако прежде в поле зрения попадали и Польша, и Румыния, и другие страны, сообщил Пухов. По его словам, еще в начале нулевых Киев всерьез готовился к вооруженному конфликту с румынами и все силы были брошены на это направление.

    Смена направления разведдеятельности была зафиксирована в ряде документов, которые на Украине приняли в 2015–2016 годы. В них «российская агрессия» фигурирует в числе главных угроз. Например, Стратегия военной безопасности, не так давно подписанная украинским президентом Владимиром Зеленским, определяет Россию как военного противника.