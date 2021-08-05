Зеленский пообещал России слезы сожаления из-за решения по Крыму

России в будущем придется сильно пожалеть за свое решение и принятых шагах в отношении Крыма. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сравнил полуостров с горящей спичкой, который обрушил отношения между жителями двух стран. По мнению украинского лидера, отвечать за это должна Москва.

«Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас „Крым“, а не „Донбасс“. У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже — погибших намного больше, намного, тысячи людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально — может быть, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать», — заявил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о решении конфликта в Донбассе он подчеркнул, что не намерен садиться за стол переговоров с вооруженными людьми. Зеленский напомнил, что в «Минских соглашениях» первым пунктом указано прекращение военных действий.

Украинский лидер отметил, что ему часто припоминают его предвыборное заявление закончить конфликт в Донбассе за год. По словам Зеленского, сейчас он делает все, что может. Но окончательные решение остается не за ним.

«Я считаю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от одного человека», — пояснил Зеленский и добавил, что Украина может сколько угодно строить планы и привлекать международных партнеров, но требуется только политическая воля одного человека.