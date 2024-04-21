Мир 21 апреля 2024, 16:30 Украинская полиция задержала под Одессой боевиков ВСУ, застреливших постового «Страна.ua»: в Одесской области задержали подозреваемых в убийстве полицейского Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинские правоохранители задержали военных ВСУ, которых подозревают в убийстве полицейского на блокпосту в Виннице. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Двое мужчин в военной форме расстреляли 20 апреля сотрудника полиции в Виннице и направились в сторону Одессы. По данным анонимных источников издания, возможных преступников поймали.

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«Источники „Страны“ сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области», — отметили авторы материала.

По информации украинского агентства УНИАН, командование ВСУ признало, что злоумышленники служили в одной из войсковых частей.

Ранее украинские издания рассказали, что нападавшими являлись отец и сын. Машину с двумя мужчинами остановили сотрудники поста. Во время проверки документов военнослужащие расстреляли правоохранителей. Один из полицейских погиб, второй получил ранения.