Мир 20 апреля 2024, 22:28 Служившие в ВСУ отец и сын напали на полицейских в Виннице, один человек погиб Напавшими на полицейских в Виннице оказались служившие в ВСУ отец и сын РИА «Новости»

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Мужчины в военной форме, которые напали на полицейских в Виннице, оказались бойцами ВСУ. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В публикации сказано, что подозреваемых охарактеризовали как отца и сына — Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 годов рождения. Сейчас правоохранительные органы занимаются их поисками на территории Украины.

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Происшествие случилось 20 апреля, когда сотрудники полиции остановили машину Suzuki Grand Vitara. В автомобиле находились двое мужчин в камуфляже. Во время проверки документов военные начали стрелять. В итоге один из блюстителей порядка получил ранение, его госпитализировали. Второй правоохранитель скончался от полученных травм. По информации журналистов, подозреваемые направились в Одесскую область.

Ранее в Одессе сотрудники военкомата сломали местному жителю пальцы, пытаясь забрать его для призыва в ряды ВСУ. Они напали на мужчину, когда тот находился в обществе своей супруги. На глазах женщины украинца скрутили и повалили на землю.