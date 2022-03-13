Украина рассказала о подготовке четвертого раунда переговоров с Россией

Россия и Украина после обсуждения основных вопросов на третьем раунде переговоров работают над их юридическим оформлением. Об этом сообщил в интервью изданию «Коммерсант» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», — рассказал советник.

По его словам, выходить и «просто проводить беседы» уже не имеет смысла.

«Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», — пояснил Подоляк.

Подоляк не исключил, что при подписании документа понадобится участие третьих стран, уже вовлеченных в ситуацию прямо или косвенно. Такие страны смогут сразу включиться в итоговую работу по подписанию документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры между Россией и Украиной проводятся практически ежедневно и есть позитивные сдвиги.