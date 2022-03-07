Украинская делегация назвала место проведения третьего раунда переговоров с Россией

Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет на польско-белорусской границе. Об этом сообщил член делегации Украины и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамии, переговоры России и Украины пройдут на польско-белорусской границе, как и в предыдущий раз. Встреча сторон начнется в 15:00 по московскому времени, сказал он украинскому изданию «Страна.ua».

Ранее член делегации говорил, что третий раунд переговоров намечен на понедельник, 7 марта. Эту дату подтвердил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Первый раунд переговорного процесса состоялся 28 февраля. Место встречи двух сторон находилось в Гомельской области Белоруссии. Обсуждение вопросов длилось более пяти часов. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркивал, что делегациям удалось обозначить общие точки для достижения прогресса.

Следующие переговоры прошли в Беловежской пуще. Встреча представителей Украины и России заняла несколько часов. Ее участники договорились о взаимодействии по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.