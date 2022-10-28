Украинская беженка рассказала о «рабских» условиях в британской семье | 360°

Мир 28 октября 2022, 23:08 Украинская беженка рассказала о «рабских» условиях в британской семье Daily Mail: украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве после просьбы убраться РИА "Новости"

Читать 360tv в

Украинская беженка решила, что приютившая ее британка решила использовать ее как рабыню. Поводом для обвинений в рабстве стала просьба больше помогать по дому, сообщила газета Daily Mail.

Жительница Акфилда взяла к себе женщину с ребенком в рамках государственной программы приема беженцев. Позже уроженка Украины обратилась в полицию и рассказала, что ее «использовали как рабыню». В ходе расследования правоохранители не нашли доказательств этому обвинению.

Реклама

Специалист по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения Дебенхэм приютила у себя украинскую беженку, которая должна была за 200 фунтов в месяц несколько раз в неделю выполнять обязанности няни с ее сыном.

Реклама

По словам британки, поначалу женщины хорошо ладили, однако позже взаимопонимание «начало рушиться из-за резких культурных различий». Вскоре, гостья перестала убирать за собой, а когда хозяйка дома не смогла отвезти ее на прием, разразился скандал.

Ранее жительница Харькова, которая перебралась в Великобританию, пожаловалась на приютившую ее семейную пару. Беженка не захотела покидать их дом.