Украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан | 360°

Мир 08 октября 2022, 23:28 Поделиться Telegram

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Viber Украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан The Sun: украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан РИА «Новости»

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Жительница Харькова Анфиса Власова, которая перебралась в Великобританию, пожаловалась на приютившую ее семейную пару. Беженка не захотела покинуть их дом, сообщила газета The Sun.

Женщина вместе с четырьмя собаками этой весной уехала с Украины в Польшу, а оттуда добралась до Великобритании. Она остановилась в деревне рядом с городом Рединг. В рамках программы «Дома для Украины» Власову приютили местные жители.

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Там украинка прожила полгода, а после английская пара попросила ее съехать. Но харьковчанка отказалась это сделать, стала засыпать жалобами различные правозащитные организации и связалась с британскими СМИ.

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Власова заявила, что уже привыкла к Редингу. Сначала ей было сложно привыкнуть, но теперь ей не хочется никуда уезжать, заявила она. Украинка попыталась найти приют у других жителей, но из-за скандала никто не захотел ее приютить. Женщине отказали даже в церкви, отметили авторы статьи.

Ранее украинских беженцев в Британии предупредили о том, что они могут попасть в рабство. Торговлю людьми из Европы наладили представители мафии, занимающиеся их перевозкой в ближневосточные страны.

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