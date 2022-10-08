Украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан | 360°

Все новости

Мир

09 октября 2022, 00:12

Румынский политик призвал НАТО и США начать переговоры с Россией

Происшествия

09 октября 2022, 00:01

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после взрыва

Реклама

Деньги

08 октября 2022, 23:47

Карты «Мир» начнут принимать в Египте в ближайшие дни — СМИ

Мир

08 октября 2022, 23:28

Украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан

Общество

08 октября 2022, 23:14

Употребление мяса назвали путем к долголетию

Происшествия

08 октября 2022, 23:02

Освещение на Крымском мосту восстановят в ближайшие часы

Общество

08 октября 2022, 22:56

Первый катер с пассажирами отправился из порта Крым на Кубань

Мир

08 октября 2022, 22:50

Реакцию Запада на сокращение нефти ОПЕК+ объяснили непониманием политики саудовцев

Мир

08 октября 2022, 22:36

Захарова назвала невнятными сигналы США по поводу ситуации на Украине

Мир

08 октября 2022, 23:28

Украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан

The Sun: украинская беженка отказалась съезжать от приютивших ее англичан

Читать 360tv в

Жительница Харькова Анфиса Власова, которая перебралась в Великобританию, пожаловалась на приютившую ее семейную пару. Беженка не захотела покинуть их дом, сообщила газета The Sun.

Женщина вместе с четырьмя собаками этой весной уехала с Украины в Польшу, а оттуда добралась до Великобритании. Она остановилась в деревне рядом с городом Рединг. В рамках программы «Дома для Украины» Власову приютили местные жители.

Реклама

Там украинка прожила полгода, а после английская пара попросила ее съехать. Но харьковчанка отказалась это сделать, стала засыпать жалобами различные правозащитные организации и связалась с британскими СМИ.

Реклама

Власова заявила, что уже привыкла к Редингу. Сначала ей было сложно привыкнуть, но теперь ей не хочется никуда уезжать, заявила она. Украинка попыталась найти приют у других жителей, но из-за скандала никто не захотел ее приютить. Женщине отказали даже в церкви, отметили авторы статьи.

Ранее украинских беженцев в Британии предупредили о том, что они могут попасть в рабство. Торговлю людьми из Европы наладили представители мафии, занимающиеся их перевозкой в ближневосточные страны.

Великобритания

Украина

13

0

0

2

0

1

Реклама

Реклама