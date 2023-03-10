10 марта 2023, 15:59
Украинская армия взорвала памятник в Артемовске
ВСУ взорвали памятник МиГ-17 в Артемовске
Кадры с разрушенными остатками стелы и самолета появились в телеграм-канале Военкор Ярем. Постамент и самолет МиГ-17 полностью уничтожены.
Памятник находился на юго-западе Бахмута (Артемовск — прим. ред.) на стыке улиц Чайковского и Некрасова. У стелы практически все время обороны города фотографировались украинские военные и наемники, однако сейчас в этом районе идут тяжелые бои между ЧВК «Вагнер» и ВСУ.
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Сейчас от самолета и бетонного основания практически ничего не осталось. Что послужило причиной взрыва — неизвестно.
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Из этого района идет дорога на село Красное и Константиновку, где располагается последний доступный украинской стороне путь для подкреплений и снабжения в город.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о подготовке наступления. Со слов политика, ВСУ будут готовы к активным действиям в ближайшие два месяца, и сейчас ожидают поставок боеприпасов.
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Бахмут
Артемовск
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