Мир 10 марта 2023, 14:23 Подоляк заявил о подготовке наступления ВСУ через два месяца Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о подготовке наступления Сайт президента Украины

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ВСУ готовятся к контрнаступлению в ближайшие два месяца. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщил ТАСС.

Политик уточнил, что украинские силы нуждаются в увеличении поставок артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, Подоляк заявил, что наступление требует реорганизации в течение двух месяцев.

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«Нам нужно увеличить поставки 155-мм тяжелой артиллерии. Мы не торопимся, мы реорганизуемся в ближайшие два месяца», — заявил советник главы ОП Украины.

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Это не первые масштабные заявления о возможном наступлении. Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил что США помогут ВСУ с прорывом российской обороны.

Заявление о подготовке к контрнаступлению прозвучало на фоне битвы за Бахмут (Артемовск — прим.ред.), где вооруженные силы Украины несут тяжелые потери. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ранее установили контроль над восточной частью города.