Мир 14 февраля 2024, 07:09 Колумбийские наемники ВСУ в панике сбежали с позиций AP: наемники ВСУ из Колумбии сбежали с позиций, чтобы спастись от дронов РИА «Новости»

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Колумбийские наемники приехали на Украину, думая, что опыт борьбы с наркокартелями поможет им участвовать в вооруженном конфликте. Однако массированная атака российских дронов напугала их. Солдаты в панике сбежали со своих позиций, сообщило агентство The Associated Press.

Профессиональные солдаты из Колумбии присоединились к иностранному легиону Вооруженных сил Украины. Они приобрели большой опыт, десятилетиями борясь с наркокартелями и повстанческими группировками. Однако обстановка в зоне спецоперации напугала бойцов.

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«Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни. Некуда было спрятаться. Я думал, что умру», — сказал наемник из Медельина с позывным Чечо.

Журналисты встретили его в военном госпитале, где обычно лечили раненых украинских солдат. Они насчитали группу из примерно 50 колумбийских бойцов. Чечо с сослуживцем пострадали во время массированной атаки беспилотниками. Мужчина провел в госпитале три недели и вернулся в строй.

Его соотечественник по имени Франк пожаловался на коррупцию и воровство в ВСУ. По его словам, до солдат не доходило оружие.