Украинку затравили за желание вернуться в Харьков, когда туда войдет ДНР

Харьковчанка рассказала, как националисты расстреляли машину ее мамы на пути в Днепропетровск. В тот момент в ней находились четверо детей. Несмотря на это, украинка надеется вернуться в родной город после того, как его займут силы НМ ДНР. Теперь на ее семью может начаться травля со стороны радикалов, предупредили в Telegram-канале «Открытая Украина».

В интернет попала видеозапись разговора Валерии со знакомым. Именно этот парень, судя по комментарию администраторов паблика, натравил на нее националистов. Девушка с семьей сбежала из-под обстрелов в Харькове. За четыре дня до звонка умерла ее бабушка, а до этого, по пути в Днепропетровск, чуть не погибла мама — ее машину расстреляли украинцы.

«Мы ехали, ей прострелили колесо. Она на моих глазах в полете три раза перевернулась, я бежала и кричала: „Мама!“ В этот момент переживала только за нее, а у нас в машине было четыре ребенка — один грудной, ему полгодика было. Мы проехали только первый блокпост, и такое произошло. С этой стороны», — рассказала она.

Мама Валерии сломала три ребра и повредила руку, но осталась жива, как и все другие пассажиры. Сейчас девушка переживает из-за возвращения домой. Но земляки ее успокаивают.

«Просто не сомневайтесь, нас здесь много и мы ждем!» — подписан пост.

Ранее журналистка из Нидерландов восхитилась тем, как быстро возвращаются к мирной жизни освобожденные от украинских войск города. Ролик был опубликован в интернете.