Журналистка из Голландии рассказала о том, как быстро на освобожденные от националистов территории возвращается нормальная, мирная жизнь. Основываясь на увиденном, она захотела опровергнуть то, что пишут СМИ ее страны о российских военных. Журналистка отметила, что» после прихода русских все счастливы».

По словам голландской журналистки, когда она была в этом парке две недели назад, «тут все лежало в руинах, не было играющих детей». Она также показала место, где российские военные раздавали жителям гуманитарную помощь.

Сейчас, по ее словам, в парке все чисто и «очень хорошо».

«Мое впечатление, основываясь на том, что я видела — я хотела бы опровергнуть то, что пишут обычные голландские СМИ. Они говорят, что везде, где проходят русские, остается лишь разруха, но я вижу, что после прихода русских тут все счастливы. Жизнь возвращается, дети играют, людям оказывается помощь», — отметила журналистка в видеозаписи, которую опубликовал Telegram-канал «Харьков Z».

Американский военный корреспондент Рассел Бентли с 2014 года живет в ДНР. Он уверен, что на Украине идет борьба не россиян с украинцами, а РФ и Запада. Бентли верит в победу России. Он пообещал не бросать народ Донбасса ни при каких условиях.