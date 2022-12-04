Мир 04 декабря 2022, 10:24 Украинка устроила драку в центре для беженцев в Германии Bild: украинка подралась с мюнхенскими сотрудниками приюта из-за запрещенного удлинителя Unsplash

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Девушка с Украины устроила драку с сотрудниками центра для проживания беженцев в Мюнхене. Причина — использование сетевого удлинителя, это было запрещено правилами пожарной безопасности. Об этом сообщила газета Bild.

Студентка юридического факультета, проживающая с июня в центре вместе с 56-летней матерью, устроила конфликт. По ее словам, в этот день у нее был онлайн-семинар, но в боксе, где проходят занятия, не работал беспроводной интернет.

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«Я занималась в своем контейнерном доме», — рассказала девушка.

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Она проложила сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее персональный компьютер начнет разряжаться. Затем в комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Женщина потянулась за проводом и зарядкой. Украинка крикнула: «Стоп, это мое». Она положила провода под одеяло и легла сверху. Затем в номер начали заходить другие сотрудницы, ситуация стала переходить в конфликт. Девушка утверждает, что у нее пытались отнять гаджеты, а она «сопротивлялась и кричала о помощи».

Другие проживающие в центре украинцы снимали происходящее на видео. Сообщается также, что на этот приют уже подали много жалоб — «многие беженцы там чувствуют себя дискриминированными».

Ранее беженка с Украины оказалась с семьей в хостеле в Бирмингеме и пожаловалась на условия проживания. Она сказала, что даже на Украине условия лучше.