Мир 29 ноября 2022, 08:30 «Грязь и плесень». Беженка — об условиях жизни в Великобритании Mirror: украинская беженка заявила о желании вернуться домой из-за плохих условий жизни

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Беженка с Украины Татьяна Дудник оказалась вместе с семьей в хостеле в Бирмингеме и пожаловалась на условия проживания там. Об этом написало издание Mirror.

«Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — рассказала она.

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Британский таблоид сообщил, что после окончания шестимесячного срока действия программы «Дома для Украины» Дудник с 12-летней дочерью переехали в аварийный дом. Беженка пожаловалась, что из-за ухудшения жизненных условий дочь заболела и стала кашлять.

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«Я не смогу содержать ее в таких условиях, потому что здоровье — это самое главное», — отметила украинка.

Женщина считает, что у нее на родине условия оказались лучше, чем в Великобритании. В эту страну она приехала по приглашению британского правительства. Украинка не думала, что столкнется с трудностями. По ее словам, она сейчас подумывает о возвращении домой.