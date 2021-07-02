Украинка умерла от старости в 10 лет

На Украине девочка из Винницкой области Ирина Химич умерла в возрасте 10 лет. Причиной смерти стала очень редкая неизлечимая болезнь, которая вызывает преждевременное старение.

О кончине девочки сообщила ее мама Дина Химич. Она рассказала, что в среду у ее ребенка остановилось сердце.

«Прости, солнышко, что в этот раз не смогла тебя спасти», — написала она в Facebook.

Ирина страдала от прогерии, также известной как синдром Хатчинсона-Гилфорда — неизлечимого генетического заболевания, которое встречается крайне редко. Девочке поставили диагноз в пять лет. При этой болезни происходит преждевременное старение организма, которое вызывает изменения кожи и внутренних органов.

Страдающие прогерией за год могут биологически постареть на 10 лет. Средняя продолжительность жизни при этой болезни в детстве составляет 13 лет.

Детская прогерия может быть врожденной, но в большинстве случаев проявляется в возрасте двух-трех лет. Рост ребенка резко замедляется. Истончается кожа, она становится сухой и морщинистой, сквозь нее просвечивают вены. У больного большая голова с «птичьим» лицом, недоразвита нижняя челюсть. Атрофируются мышцы, происходят дистрофические процессы в зубах. Отмечаются изменения миокарда, атеросклероз.

Ранее ученые провели исследование, которое показало, что максимальная продолжительность жизни человека может достигать 150 лет.