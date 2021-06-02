Ученые выяснили, сколько может прожить человек

На данный момент абсолютный рекорд продолжительности жизни составляет 122 года. Его установила француженка Жанна Кальман. Возможно ли прожить дольше? И что нужно делать, чтобы дожить хотя бы до ста лет? О недавнем исследовании ученых, опубликованном в журнале Nature, рассказал Life.

Жанна Кальман родилась в 1875 году, а умерла в 1997, установив мировой рекорд продолжительности жизни, который не побит до сих пор. При этом француженка отнюдь не увлекалась здоровым образом жизни — она любила шоколад и вино, а курить бросила в 117 лет. В чем же секрет долголетия? На этот вопрос ученые пытаются ответить с помощью исследований.

Недавнее исследование международной группы ученых под руководством специалиста Московского физико-технического института Петра Федичева показало, что человек может дожить до 120-150 лет.

Исследователи сопоставили данные анализов крови 500 тысяч человек, сравнивая генетические особенности, образ жизни и уровень активности, чтобы вывести данные о стрессоустойчивости возрастного организма. Выяснилось, что если в 40-50 лет человек еще восстанавливается после стресса и болезней в среднем за две недели, то к 80 годам счет идет уже на месяцы. А после 120 лет человеческий организм практически полностью теряет способность к восстановлению.

Ученые пришли к выводу, что при сохранении активного образа жизни и ежедневных прогулках максимальный прогноз продолжительности жизни составляет примерно 150 лет.

Геронтолог Александр Ильницкий пояснил, что на сегодняшний день главная задача геронтологии — не повысить продолжительность жизни, а понять, как максимально сократить период «беспомощной старости», когда под конец жизни человек теряет дееспособность. По словам ученого, чтобы сохранить активность и самостоятельность в преклонном возрасте, следует следить за активностью, питанием и индексом массы тела, а также вовремя посещать врачей, не запуская заболевания.