Женщин с детьми и беременных поставят на воинский учет на Украине

На воинский учет Вооруженных сил Украины встанут женщины с детьми, а также беременные девушки. О введении этой меры рассказала в своем Facebook пресс-служба ГУ разведки Министерства обороны.

При постановке на учет медики также будут принимать во внимание семейное положение новобранцев и их состояние здоровья.

«До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на Украине вышел новый приказ Министерства обороны, где было утверждено 35 направлений профессий для женщин, которые могут быть призваны в войска.

Каждое из них соответствует десяткам гражданских профессий — от экономических и юридических до профессий общественного питания и полиграфии.